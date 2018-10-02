Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.00 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.92 TL'de bulunuyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.
GEÇTİĞİMİZ haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimser havanın sürmesiyle, dolar kurunda düşüş sürüyor. Dolar gün içerisinde en düşük 5.9334 TL'yi görürken, saat 10.43 itibarıyla 6.0030 TL'de hareket ediyor. 6.8688 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, şu dakikalarda 6.9288 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeniden 95 seviyesinin üzerini görürken, yüzde 0.25 yükselişle 95.17 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1536 seviyesinde...
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.95 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.87 seviyesinde hareket ediyor.
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.
Piyasalarda yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günleri yapacağı açıklamalar ile ABD işgücü piyasası verileri izlenecek.
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