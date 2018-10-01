Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.04 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.00 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, enflasyon rakamlarına odaklandı.
Geçtiğimiz haftayı 6.04 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya aynı seviyelerden başladı. Dolar saat 08.53 itibarıyla 6.0450 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru ise 7.0097 TL seviyesindeydi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 94.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1588 seviyesinde hareket ediyor.
ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle