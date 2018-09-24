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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA
24.09.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı

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Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.23 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.34 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını takip edecek.

GEÇTİĞİMİZ haftayı 6.28 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 6.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 6.20 TL'nin altına gerilerken, en düşük 6.1901 TL seviyesini gördü. Dolar saat 14.38 itibarıyla 6.2386 TL seviyesinde hareket ederken, 7.3283 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.3468 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.72 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.59 seviyelerinde...
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.10 düşüşle 93.69 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1766 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK
Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ederken bir diğer taraftan ise içeride bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılacak mali durum tespit çalışması da yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaşanan dalgalanma ve spekülatif sürecin reel sektörde bilançolara ciddi bir tahribat yaptığını bunun dolaylı olarak bankacılık sektörüne etkisi olduğunu belirterek, "Karşı karşıya kaldığımız kalabileceğimiz sorunlarla daha etkin mücadele için Pazartesi günü sektör ve banka bazlı ciddi bir mali durum tespit çalışması başlatacağız" demişti.

TİCARET GERİLİMİ YAKINDAN İZLENİYOR
Küresel piyasalarda Çin'in ticaret politikasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için ABD ile yaptığı görüşmeleri iptal etmesi, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde tarafların taviz vermeye hazır olmadığı ve gerilimin devam edeceği kaygısı uyandırdı.

Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini yakından izliyorlar. ABD bugün TSİ 07.01 itibarıyla Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarında üründen ek gümrük vergisi almaya başlarken, Çin de buna ABD'den ithal 60 milyar dolar tutarında ürüne vergi getirerek karşılık verdi.

Yatırımcılar ayrıca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için hazırladığı tasarının AB tarafından reddedilmesi ve İngiltere başbakanının ayrılma müzakerelerinin açmaza girdiğini açıklamasının ardından süreci daha yakından izliyor

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