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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA-AA
14.08.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

İşte Dolar ve Euro fiyatlarında son rakamlar

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İşte Dolar ve Euro fiyatlarında son rakamlar

Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi görürken, şu dakikalarda 6.60 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.52 TL'de bulunuyor.

TL'DEKİ değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve TCMB başta olmak üzere arka arkaya birçok adım atılırken, dolar kuru güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi gören dolar, saat 11.50 itibarıyla 6.6044 TL'de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazancı, yüzde 4 seviyesine yakın seyrediyor.

Euro kuru en düşük 7.3363 TL'yi görürken, şu dakikalarda 7.5223 TL'de bulunuyor. Sterlin kuru ise 8.3696 TL seviyelerinde...

Dolar endeksi 96 puanın üzerindeki seyrini sürdürürken, aynı dakikalarda 96.25 puanda bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.41, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.51 seviyelerinde...

BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 yükselişle 94.689,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,55 ile inşaat oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybıyla 92.684,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölge'sinde sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.08.2018)
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