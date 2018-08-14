İşte Dolar ve Euro fiyatlarında son rakamlar
Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi görürken, şu dakikalarda 6.60 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.52 TL'de bulunuyor.
TL'DEKİ değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve TCMB başta olmak üzere arka arkaya birçok adım atılırken, dolar kuru güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi gören dolar, saat 11.50 itibarıyla 6.6044 TL'de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazancı, yüzde 4 seviyesine yakın seyrediyor.
Euro kuru en düşük 7.3363 TL'yi görürken, şu dakikalarda 7.5223 TL'de bulunuyor. Sterlin kuru ise 8.3696 TL seviyelerinde...
Dolar endeksi 96 puanın üzerindeki seyrini sürdürürken, aynı dakikalarda 96.25 puanda bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.41, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.51 seviyelerinde...
BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Açılışta BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 yükselişle 94.689,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,55 ile inşaat oldu.
Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybıyla 92.684,55 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölge'sinde sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
ABD ile diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle