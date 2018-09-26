Son dakika... Dolar ve Euro fiyatları güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.16 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.25 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz kararını takip edecek.
DOLAR kuru dün dalgalı bir seyir izlerken, yeni güne 6.16 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, saat 09.05 itibarıyla 6.1631 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru ise 7.2559 TL seviyesinde bulunuyor.
Piyasalar bu akşam Türkiye saati ile saat 21.00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararına odaklandı. Faizde 0.25 puanlık bir artış yapılması beklenirken, Fed'den yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha bekleniyor. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları takip edilecek.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 93.75 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1764 seviyesinde bulunuyor.
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