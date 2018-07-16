Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı
GeriEkonomi Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS/BİGPARA
16.07.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı

Dolar kuru, yeni haftaya 4.83 TL seviyesinden başlarken; şu dakikalarda 4.82 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.65 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLAR cuma günkü kapanışına göre yeni haftaya yatay bir seviyede başlarken, kurda yurt dışı gelişmelere paralel bir seyir bekleniyor. Dolar kuru saat 09.47 itibarıyla 4.8284 TL'de hareket ederken; Euro kuru aynı dakikalarda 5.6510 TL'de bulunuyor.

İŞSİZLİK VERİSİ TAKİP EDİLECEK
Yurtiçinde bugün saat 10.00'da Nisan ayı işsizlik verisi, saat 11.00'de ise bütçe dengesi açıklanacak. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izlenecek

Yurtdışında ise saat 15.30'da ABD New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar verileri açıklanacak. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın TSİ 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesi izlenecek.

YURT DIŞI PİYASALARI İZLEYECEĞİZ
İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Fitch'in daha önceki genel görünüme yönelik negatif açıklamaları ve bankaları izlemeye alması nedeniyle kararın fiyatlara yansıtılmış olduğunu ve çok yüksek bir reaksiyon görülmediğini söyleyerek, "Fitch haberinden sonra paritede daha fazla dengelenme söz konusu. Bundan sonra S&P ya da Moody's'in not görünümünde indirim yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Şu anda kurda genel olarak 4.85-4.80 TL arasında kısa vadede bir denge çabası var. Ama geniş perspektifte 4.92 TL'nin üzerine yerleşik seyirler olursa kurda daha yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Kurda yumuşamanın gelmesi için ise 4.77 TL'nin altında fiyatlanmak önemli. Yurt dışı piyasaları izleyeceğiz" dedi.

Borsa tarafında ise yurtdışına paralel seyir beklendiğini, sabah yataya yakın pozitif açılış olabileceğini söyleyen Özer, "Haftaya özellikle ticaret savaşları konusunda da biraz daha dengeli başladık, böyle devam ederse endekste yukarı tepkilerin sürmesi beklenir ama net bir alım gerçekleşmesi için 92 bin 300 üzerine yakın vadede yerleşik seyir görmemiz gerekir, bunu görmezsek yeni hisse alımı için biraz daha beklenebilir" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.
Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü valörde son işlemde yüzde 18.14, gösterge 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20.21 seviyesindeydi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Brent petrolün varili 74,64 dolar

Fed'den faiz mesajı

Ses kayıtları ortaya döküldü dericiler birbirine girdi

A'dan Z'ye iflas erteleme