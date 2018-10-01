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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA
01.10.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar son 6 haftanın en düşük seviyesinde

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Son dakika... Dolar son 6 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar fiyatları yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.91 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.87 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, enflasyon rakamlarına odaklandı.

GEÇTİĞİMİZ haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlikle 6.04 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya aynı seviyelerden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek, 17 Ağustos'tan beri en düşük seviye olan 5.9176 TL'yi gördü. Dolar saat 13.49 itibarıyla 5.9180 TL seviyesinde hareket ederken; 6.8732 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.8744 TL seviyesindeydi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 94.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1610 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.78 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.82 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.

Piyasalarda yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günleri yapacağı açıklamalar ile ABD işgücü piyasası verileri izlenecek.

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