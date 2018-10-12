Son dakika... Dolar kuru 5.90 TL seviyesinde hareket ediyor
Dolar fiyatları, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.90 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.85 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un bugün yapılacak olan davasını takip edecek.
DOLAR kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.9011 TL seviyesine kadar gerileyerek, 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar saat 08.57 itibarıyla 5.9062 TL seviyesinde hareket ederken, 6.8304 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8507 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 yükselişle 94.75 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1592 seviyelerinde...
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