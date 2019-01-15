Son dakika... Dolar kuru 5.46 TL seviyesinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.46 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.27 TL seviyesinde hareket ediyor. Jeopolitik gelişmeler, Hazine ihaleleri, küresel piyasalar takip ediliyor.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.48 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4383 TL'yi, en yüksek ise 5.4680 TL'yi gördü. Dolar saat 10.20 itibarıyla 5.4616 TL'de hareket ederken, 6.2818 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2729 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.40 TL'nin destek konumuna geldiğini belirtirken, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5.35 TL ve 5.30 TL'nin gündeme geleceğini, 5.50 TL'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 95.17 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1478 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.39 seviyesinde bulunuyor.
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