Son dakika... Dolar kuru 5.43 TL seviyesinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 6.12 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan enflasyon verisinde...
DOLAR kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda görülen riskten kaçış algısıyla 5.7220 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda 5.4358 TL'de hareket ediyor. 6.5916 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1256 TL'de hareket ediyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.33 düşüşle 96.10 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1370 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.87 seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.34 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, 2018 yılı enflasyonunun ise yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı
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