Son dakika… Dolar güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.39 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.17 TL seviyesinde hareket ediyor.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.39 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.3804 TL'yi, en yüksek ise 5.4078 TL'yi gördü. Dolar saat 09.05 itibarıyla 5.3925 TL'de hareket ederken, 6.1898 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1757 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.23 yükselişle 95.44 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1443 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.54 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.61 seviyesinde bulunuyor.
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