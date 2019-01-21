Son dakika... Dolar güne 5.33 TL seviyesinde başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.07 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.
DOLAR kuru geçtiğimiz haftayı 5.32 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, saat 09.24 itibarıyla 5.3355 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0736 TL'de bulunuyor.
Dış piyasalarda bu hafta Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler ve lokal veri gündemi de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 düşüşle 95.93 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1378 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.02 seviyesinde bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle