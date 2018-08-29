Dolar fiyatlarında son durum ne? 29 Ağustos 2018 dolar fiyatları
Dolar fiyatları güne 6.33 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.37 TL'de hareket ederken, Euro kuru 7.44 TL'de bulunuyor.
PİYASALAR, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kuru güne 6.33 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 TL seviyesinde hareket eden dolar, Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.3970 TL'yi görürken, şu dakikalarda 6.3759 TL'de hareket ediyor.
Gün içerisinde 7.4688 TL'ye yükselen Euro kuru ise, şu dakikalarda 7.4406 TL bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ
Yurtiçinde bugün saat 10.00'da Ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve Temmuz ayı dış ticaret dengesi, saat 11.00'de ise Temmuz ayı Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı açıklanacak. Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin seyri ise piyasaların gündemindeki ana konu olmayı sürdürüyor.
Yurtdışında ise saat 15.30'da ABD çekirdek PCE, saat 17.00'de ABD bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE
TCMB ve BDDK'nın önceki hafta spekülatif talebi önlemek adına attığı adımlar da genel olarak piyasalarda tansiyonu düşürmüş durumda. İlk olarak swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını yüzde 25'e indiren BDDK, sonrasında sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerini de dahil etti.
TCMB ise yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo ihalesi yapmayarak politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor.
TCMB bu sabah yaptığı duyuru ile ise bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün valörde son işlemde yüzde 21.95 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 21.77, valörde saat 1713'te son işlemde yüzde 21.76 seviyesindeydi.
İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 24.48 seviyesindeydi.
Dolar kurunda uzun bayram tatili boyunca devam sessizlik yerini yeni haftada hareketliliğe bıraktı. Pazartesi günü 6.30 seviyesinden dönen, dün de benzer seviyeleri test eden dolar bugün güne 6.33 TL seviyesinden başladı.
Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 seviyesinde hareket eden dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 6.32 seviyesinde hareket ediyor.
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