Son dakika... Dolar fiyatlarında son durum ne? 12 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.26 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.94 TL'de bulunuyor. Piyasalarda bu hafta, sanayi üretimi ve işsizlik başta olmak üzere büyümeye ilişkin öncü veriler yakından izlenecek.
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.26 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar saat 09.00 itibarıyla 5.2694 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.9457 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 yükselişle 96.86 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1279 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.73 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.44 seviyesinde bulunuyor.
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