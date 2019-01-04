Son dakika... Dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.20 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar küresel gelişmeleri takip edecek.
Dolar kuru, dün Apple'ın kâr uyarısı ve Asya piyasalarındaki sert satışlarla dalgalanırken, yeni güne 5.44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.25 itibarıyla 5.4480 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru ise 6.2096 seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 yükselişle 95.95 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1389 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.78 seviyesinde bulunuyor.
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