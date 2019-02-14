Son dakika... Dolar fiyatları ne kadar? 14 Şubat güncel dolar kuru
Dolar/TL yeni güne 5.28 seviyesinde başladı.
ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret gerilimini giderecek bir uzlaşıya varacakları beklentisiyle dün güne düşüşle başlayan dolar/TL gün içinde dar bantta 5.25'in etrafında seyretti.
ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle gerileyerek son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL önceki gün 5.29’a kadar yükselmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için 1 Mart olarak koyduğu son tarihin “biraz kaymasına” göz yumabileceğini ancak bunu tercih etmediğini ve ileride nihai anlaşma için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi. ABD’nin Çin’den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart’a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselecek.
ABD’li ve Çin’li yetkililer de yedi aydır süregelen gerilimi gidermek üzere bu hafta yapılan görüşme turunda ilerleme sağlayacaklarına yönelik açıklamalarda bulundular. Trump’ın bu açıklamasının ardından ABD borsaları yükselişe geçerek iki ülkenin yedi aydır süregelen ticaret gerilimini ortadan kaldıracak bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle dün yüzde 1.5 yukarıda kapandı.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.28 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.97 civarında seyrediyor.
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