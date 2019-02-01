Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.21 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.96 TL'de bulunuyor.
Dolar kurunda düşüş eğilimi sürerken, haftanın son işlem gününe 5.20 TL'nin hemen altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.1595 TL'yi, en yüksek 5.2226 TL'yi gördü. Dolar saat 10.08 itibarıyla 5.2124 TL seviyesinde hareket ederken, 5.9080 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.9663 TL'de bulunuyor.
Analistler teknik açıdan dolarda 5.20 TL'nin altında kalıcılık olması durumunda 5.13 TL'nin gündeme geleceğini ifade ederken, 5.25 TL ve 5.30 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.04 yükselişle 95.33 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1444 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.39 seviyesinde bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle