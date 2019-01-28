Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.26 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.25 TL seviyesinden başladı. Dolar saat 10.30 itibarıyla 5.2686 TL'de hareket ediyor. 5.9773 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0139 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 düşüşle 95.45 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1409 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.44 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.19 seviyesinde bulunuyor.

YOĞUN BİR HAFTA OLACAK

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Bu hafta piyasalar açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Takip edilecek gündemler ; Federal Açık Piyasa komitesi (FOMC) toplantısı, Fed Başkanı Powell konuşması, ABD ve Euro Bölgesi büyüme verileri, Çin imalat PMI verileri ve ABD istihdam piyasası verileri. Bu veriler önemli hareketlere neden olabilir. Yurt içinde ise Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu önemli olacaktır" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu haftanın en önemli gelişmesi FOMC toplantısı olacaktır. Özellikle geçen hafta FED’in bilanço daraltma programına ilişkin gelen haber akışları önemliydi. FED’in bilanço daraltma programına ara vermesi durumunda risk iştahında artış görülebilir ve dolar endeksi değer kaybedebilir. Bu nedenle çarşamba akşamı verilecek olan mesajlar önemli olacaktır. Bunun yanı sıra yukarıda belirttiğimiz her gelişme mutlaka fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Mevcut durumda gelişmekte olan ülke varlıkları lehine bir ortam söz konusu. Kısa vadede bu ortam devam edebilir ancak uzun vadeye yayılması için bazı diğer faktörlere de ihtiyaç var."

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Kur bir süredir 5.30 TL üzerinde kısa vadeli alım fırsatları verdi ancak geçen hafta bu ivme bozuldu. Bu nedenle 5.30 TL altında kalındığı sürece baskı devam edebilir. Kurda bu aşamada en önemli destek 5.20 TL seviyesi olarak değerlendirilebilir. Kurda yukarı yönde eğilim 5.40 TL'nin geçilmesi durumunda başlayabilir."

HAFTANIN GÜNDEMİ

Yurt içi ve yurt dışında bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın kalanında ise gündem yoğun olacak. Yurt içinde 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yurt dışında ise önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed'in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Brexit oylaması izlenecek.