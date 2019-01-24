Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları 5.30 TL'nin altındaki seyrini sürdürürken, şu dakikalarda 5.28 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.02 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, Brexit süreci, ABD faiz artış hızı, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor.
Dolar kuru dün gelişmekte olan ülke para birimine yönelik artan girişler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin söylemine yaptığı vurgu, Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesiyle 5.30 TL'nin altını görürken, yeni işlem gününe de 5.30 TL'nin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2750 TL'yi görürken, saat 09.28 itibarıyla 5.2867 TL'de hareket ediyor. 6.0099 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0273 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.79 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1384 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.20 seviyesinde bulunuyor.
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