Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda... İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.11 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar takip ediliyor.
Dolar kurunda nispeten sakin seyir sürerken, haftanın son işlem gününe 5.36 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.3358 TL'yi, en yüksek ise 5.3685 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 11.28 itibarıyla 5.3629 TL'de hareket ederken, 6.0758 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1122 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.31 TL'nin destek konumunda bulunduğunu ifade ederken, 5,50 TL'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.73 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1399 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.21 seviyesinde bulunuyor.
KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSER HAVA
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme haberinin gümrük vergisi uzlaşmazlığında anlaşma umutlarını artırması ve risk iştahını desteklemesi küresel piyasalarda iyimserlik getirdi.
Wall Street Journal'da dün yer alan haberde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin bazılarının veya tamamının kaldırılmasını, 30 Ocak'ta yapılması planlanan ticaret görüşmelerinde de gümrük vergilerini geri almayı önereceği belirtildi.
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