Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.25 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.04 TL seviyesinde hareket ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar takip ediliyor.
Dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur haftanın son işlem gününe 5.26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2457 TL'yi görürken, saat 11.20 itibarıyla 5.2588 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.0207 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, aynı dakikalarda 6.0447 TL seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.22 TL seviyesinin destek, 5.30 TL'nin direnç konumuna geldiğini belirtti.
Fed kararının ardından dolarda başlayan değer kazancı eğilimi küresel büyüme endişeleriyle birlikte kalıcı olamadı ve dolar kuru dün yeniden yönünü aşağı çevirerek günü 5.25 TL civarında tamamladı.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, dün 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesi olan 96.16'ya geriledikten sonra bugün yüzde 0.02 yükselişle 95.74 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1473 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.40 seviyesinde bulunuyor.
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