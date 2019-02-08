Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 8 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.25 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.97 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalar takip ediliyor.
Dolar kuru, dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen bozulma nedeniyle yükselirken, haftanın son işlem gününe 5.26 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en yüksek 5.2781 TL'yi görürken, saat 09.03 itibarıyla 5.2590 TL seviyesinde hareket ediyor. 5.9970 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.9703 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 yükselişle 96.36 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1339 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.40 seviyesinde bulunuyor.
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