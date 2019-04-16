Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 16 Nisan güncel dolar kuru
Dövizler güne, Pazartesi gününün kapanış değerlerinin üzerinde, en az yüzde 0.07 artışla başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
- dolar en düşük 5.7999 lira ve en yüksek 5.8133 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5572 lira ve en yüksek 6.5753 lirayı gördükten sonra, 6.57 6.58 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5952 lira ve en yüksek 7.6158 lirayı gördükten sonra 7.61 7.62 lira aralığında işlem görüyor.
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