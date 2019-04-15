Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 15 Nisan güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz haftayı 5.76 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.7558 TL'yi, en yüksek 5.8136 TL'yi gördü. Dolar, saat 17.10 itibarıyla 5.8017 TL seviyesinde işlem görürken; 6.5793 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5689 TL seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.85 TL'nin direnç, 5.70 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 96.50 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1304 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde bulunuyor.
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