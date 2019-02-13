Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 13 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.25 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.93 TL'de bulunuyor.
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.24 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru saat 16.41 itibarıyla 5.2547 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.9388 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.22 yükselişle 96.72 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1295 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.47 seviyesinde bulunuyor.
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