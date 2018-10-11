Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? Güncel dolar kuru
Dolar fiyatları psikolojik seviye olan 6.00 TL'nin altına gerilerken şu dakikalarda 5.99 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.92 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un yarın görülecek olan davasını takip edecek.
Dün günü 6.07 TL seviyesinden tamamlayan dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur yeni güne aynı seviyelerden başladı. Dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürürken 6.00 TL seviyesinin altına geriledi ve en düşük 5.9794 TL seviyesini gördü. Dolar saat 10.37 itibarıyla 5.9927 TL seviyesinde hareket ederken, 6.9178 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.9290 TL seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalardaki sert satış baskısına rağmen Brunson kararına ilişkin iyimser beklentiler Türk Lirası'nın küresel satış baskısından daha az etkilenmesine neden oluyor. Piyasaların oynaklık beklentilerini ölçen Wall Street'in korku endeksi ise yüzde 44 artışla nisandan bu yana en yüksek seviyesi olan 22.96'ye yükseldi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 16 düşüşle 95.06 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1544 seviyelerinde...
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