Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? Güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.02 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek.
Dolar kuru dün günü 6.10 TL seviyesinden tamamlarken, dolarda iyimser hava sürüyor. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.1102 TL'yi görürken, saat 08.35 itibarıyla itibarıyla 6.0890 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.0216 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 düşüşle 95.25 puanda hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1513 seviyelerinde...
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