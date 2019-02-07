Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? 7 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.23 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.93 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalar takip edilecek.
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.22 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.23 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.2111 TL'yi, en yüksek 5.2320 TL'yi gördü. Dolar saat 09.00 itibarıyla 5.2318 TL seviyesinde hareket ederken, 5.9144 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.9314 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 96.22 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1360 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.40 seviyesinde bulunuyor.
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