Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? 6 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.20 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.93 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalar takip edilecek.
Dolar kurunda sakin seyir sürerken, kur yeni günde 5.20 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.1943 TL'yi, en yüksek 5.2126 TL'yi gördü. Dolar saat 09.46 itibarıyla 5.2066 TL seviyesinde hareket ederken, 5.9230 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.9345 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 yükselişle 95.90 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1394 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.40 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR KURUNDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolarda 5.20 TL'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.
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