Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? 4 Şubat güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.21 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 5.98 TL'de bulunuyor. Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor.
Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.21 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2076 TL'yi, en yüksek 5.2302 TL'yi gördü. Dolar saat 08.49 itibarıyla 5.2157 TL seviyesinde hareket ederken, 5.9575 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.9815 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.13 yükselişle 95.42 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1445 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.34 seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR
Enflasyonun ocak ayında gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 20.3'te kalması bekleniyor. Ocak ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.
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