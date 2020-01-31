Son dakika... Dış ticaret verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında %84,6 oldu.



Aralık ayında ihracat %6,4, ithalat %14,9 arttı



İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı Aralık ayında %77,3 oldu.



Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93 oldu



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93, tarım ve ormancılık sektörünün payı %4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 ve balıkçılık sektörünün payı %0,5 oldu.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2019 Aralık ayında ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının payı %14,2 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.



2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.



2019 yılında ithalatta ilk sırayı Rusya aldı



İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.



Aralık ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,9 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %1,1 arttı.



Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,4, ithalat %11,6 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Aralık ayında %4,3 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,3'tür.



Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7'dir.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılında 180 milyar 718 milyon dolar oldu



Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,9 oldu.



Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat %19,3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %78,5 oldu.









