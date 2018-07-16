Son dakika... Dev gömlekçi gözaltına alındı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
16.07.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Dev gömlekçi gözaltına alındı

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Son dakika... Dev gömlekçi gözaltına alındı

Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturmada, tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan İstanbul Gömlekleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü de gözaltında alındı.

ADNAN Oktar Grubu’na yönelik soruşturmada 86 şirket için de el koyma kararı verilmişti. MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden ikisi de İstanbul Gömlekleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Mehmet Alp Ünlü Giovanni Pico Della unvanlı şirketler oldu.

Ünlü mimarın şirketine de el konuldu
Ünlü mimarın şirketine de el konuldu

Anılan şirketlerden İstanbul Gömlekleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü gözaltına alındı.

Temeli 1956 yılında atılan İstanbul Gömlekleri AŞ, Türkiye tekstil sektörünün kalbi konumunda olan Fatih Yeşildirek’de bulunuyor.

Kumaşçılık ile faaliyetlerine başlayan firma daha sonra İstanbul Gömlekleri markası ise yurt içinde yönelik üretim yaptı. Şirket 1999'dan beri de Giovanni Pico Della markası ile de başta Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Dubai olmak üzere bir çok ülkeye ihracat yapıyor.

GÜRÜN HAN'DA BAŞLADI

1956 yılında Sultanhamam'daki tarihi Gürün Han'da faaliyete başlayan firmanın Bağcılar'da fabrikası bulunuyor. Şirketin yönetiminde Ünlü Ailesi'nin yanı sıra başka bir ailenin daha olduğu anlaşıldı. MASAK kararı ile el konulan Mehmet Alp Ünlü Giovanni Pico Della unvanlı şirketin ise geçen yıl kurulduğu anlaşıldı. 

Son dakika... Dev gömlekçi gözaltına alındı

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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