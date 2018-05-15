Son dakika... Denizbank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
REUTERS-Hurriyet.com.tr
15.05.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Denizbank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

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Son dakika... Denizbank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi.

Sberbank, neredeyse tamamına sahip olduğu Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı için anlaşma sağlamıştı. Anlaşmanın geçen ay imzalanması bekleniyordu.

MAYIS AYINDA SONUÇLANIR

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, "Satış süreci inşallah Mayıs'ta sonuçlanır. Denizbank güzel bir varlık, çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

Denizbankın satışıyla ilgili kritik iddia
Denizbank'ın satışıyla ilgili kritik iddia

DOKUZUNCU BÜYÜK BANKA

Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın satışı ile Dubaili Emirates NBD'nin ilgilendiği haberleri gündeme gelmişti.

Denizbank varlıklarına göre Türkiye'nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank'ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.

Son dakika... Denizbankın satışıyla ilgili flaş açıklama

TEMELİ 1938’DE ATILDI

DenizBank, 1938 yılında, Türkiye denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında ise, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı. 2006’ya gelindiğinde ise DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia  bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet veriyor.

750’Yİ AŞKIN ŞUBESİ VAR

Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunuyor. 

 

 

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