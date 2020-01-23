Son dakika: Davos Zirvesi'nde üçüncü gün... Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi. Merkez bankası sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var.

* 2020'de enflasyon tek basamaklara inecek. Bu da büyüme için önemli bir nokta. Hedefiniz belliyse, tabii ki aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var.