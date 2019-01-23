Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gümrük Birliği güncellenmeli
Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir" dedi.
ÖTE yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.
Oktay ve Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.
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