Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar
GeriEkonomi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
19.10.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Rafinerinin son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından notlar;

* Sözlerimin başında Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 27. yılını geride bıraktı. Bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılı için oradaydım. Heyecanla gururla izledim. Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçmişte omuz omuza çarpıştığı gibi omuz omuza yürüdü. 

* Bugün Star Rafinerisi'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bölgesel ve küresel etkisi olan TANAP'ı da projelerimize ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile bir adım daha atıyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum. 6.3 milyar dolarlık bir yatırım. 

STAR Rafinerisinin açılış töreni gerçekleşti
STAR Rafinerisi'nin açılış töreni gerçekleşti

* Tüm bunları ele alınca 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını kazandırmıştır. Star Rafinerisi Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyüğüdür. Böyle bir yatırımda bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık'ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak. Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 milyon depolama kapasitesine sahip. Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı. 

* 1100 kişi görev yapacak Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli girdinin yanı sıra Ege bölgemizde refah sağlayacağız. Türkiye olarak dayatmalara karşı cevabımızı diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Şu anda açılışını yaptığımız tesis bu kazançlı işbirliğinin örneğidir. 

* Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında olması kabul edilir durum değildir. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum sessiz kalamaz. Bu sessizliklerin bedelini varlıklarını çürüterek ödüyor. İçi boş uluslararası sistemin toplum anlamında değeri kalmaz. Dur denilmesini bekliyoruz. Refaha yönelik kurallar uygulanmazsa kimse geleceğine bakamaz. Biz her hal ve şart altında ortak mücadeleye biz devam edeceğiz. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da açıklamalarda bulundu. 

6.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

 Geniş çaplı hazırlıklar yapıldı. 7 yıllık yapım süreci ardından açılıyor. Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve cari açığın azaltılmasına yılda 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Tesis açıldıktan sonra 1.100 kişi istihdam edecek. Yatırım toplam 6.3 milyar dolar değerinde.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

TEK NOKTADA YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. 

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Enerji Bakanı'ndan net mesaj: 'Kabul edilebilir bulmuyoruz'

Renault'dan Bursa'ya 100 milyon avroluk yatırım

Krizi atlatmak için basmışlardı! 1 trilyon doları yakıyorlar

Son dakika... Çok önemli Altay tankı açıklaması