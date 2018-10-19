Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından notlar;

* Sözlerimin başında Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 27. yılını geride bıraktı. Bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılı için oradaydım. Heyecanla gururla izledim. Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçmişte omuz omuza çarpıştığı gibi omuz omuza yürüdü.

* Bugün Star Rafinerisi'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bölgesel ve küresel etkisi olan TANAP'ı da projelerimize ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile bir adım daha atıyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum. 6.3 milyar dolarlık bir yatırım.

* Tüm bunları ele alınca 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını kazandırmıştır. Star Rafinerisi Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyüğüdür. Böyle bir yatırımda bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık'ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak. Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 milyon depolama kapasitesine sahip. Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı.

* 1100 kişi görev yapacak Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli girdinin yanı sıra Ege bölgemizde refah sağlayacağız. Türkiye olarak dayatmalara karşı cevabımızı diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Şu anda açılışını yaptığımız tesis bu kazançlı işbirliğinin örneğidir.

* Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında olması kabul edilir durum değildir. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum sessiz kalamaz. Bu sessizliklerin bedelini varlıklarını çürüterek ödüyor. İçi boş uluslararası sistemin toplum anlamında değeri kalmaz. Dur denilmesini bekliyoruz. Refaha yönelik kurallar uygulanmazsa kimse geleceğine bakamaz. Biz her hal ve şart altında ortak mücadeleye biz devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

6.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Geniş çaplı hazırlıklar yapıldı. 7 yıllık yapım süreci ardından açılıyor. Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve cari açığın azaltılmasına yılda 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Tesis açıldıktan sonra 1.100 kişi istihdam edecek. Yatırım toplam 6.3 milyar dolar değerinde.

TEK NOKTADA YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.



Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

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