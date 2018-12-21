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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.12.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmelerle ilgili; "Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda gözümüz yoktur. Ama Suriye’de bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Dün sayın Ruhani’ye de onu söyledim bizim derdimiz şu güvenlik noktasında sorunlarımızdan taviz veremeyiz bölgenin güvenliği bizim için esastır" ifadesinde bulundu. Erdoğan konuşmasına hem PKK hem de DEAŞ için ortadan kaldıracak bir hareket tarzı izleneceğini de eklerken, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili; "Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

Çalışmalarıyla ülkemize yaptıkları hizmetleri ile her türlü takdiri hak eden firmalarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Sadece ilk 500 kuruluşumuz toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir.

Yurtdışındaki sancaktarlarımız olarak gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir. Hamle dönemleri önemlidir. Her ülkenin böyle dönemleri vardır. Bu dönemleri devam ettiremeyen ülkeler için yavaşlama ardından da duraklama dönemi gelir. Bu durumları atlatamayan ülke gerileme dönemine girerek iyice dibe çöker. Türkiye bu durumları hepsini yaşamıştır.

ŞU AN IMF İLE BORÇ İLİŞKİMİZ KALMADI

Özellikle 2.dünya savaşının öncesinde ve sonrasında gözle görülür bir içe kapanma ve gerileme dönemi yaşanmıştır.

Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi baktığımız koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye adeta yeniden küllerinden doğmuştur.

23 buçuk milyar dola IMF’ye borçla devraldık 2013’te borcu sıfırladık. Şu an IMF ile borç ilişkimiz kalmadı. O dönem bitti. Yaptığımız iş milletimizin demokraside hayal ettiği Türkiye fotoğrafını okumaktır.

CARİ İŞLEMLER DENGEMİZDE DE CİDDİ BİR İYİLEŞME DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Uluslararası yatırımlar 201 milyarı geçti. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü artan bir ülke haline gelmiştir.

Sadece Ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha iyi bir orana geldiğimizi görürüz. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırdı.

Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ ÜLKEYİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Turizmde 15 Temmuz darbe girişimi ile ortaya çıkan sıkıntıyı açtığımız ve tarihi bir rekora imza attığımız sezonu geride bırakıyoruz. Merkez Bankasında rezervimiz 136 milyar dolara kadar çıkmıştı şimdi yeniden 92 buçuk milyar dolara kadar yükseldi daha da iyi olacak.

Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.

Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir.

Büyük ve güçlü ülkeyi birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak üretim teknoloji ihracat ve katma değer konusunda atacağınız her adımda yanınızda olacağıma emin olun.

SURİYE’DE BİZE GELECEK TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TAVRIMIZ KESİNDİR

Şimdi birileri çıkar dış politikada şu anda yönetimin hali ortada der şu anda Türkiye’nin iktidarı yönetimi dış politikada destan yazmaktadır destan… Ve bunu dünyanın devleri ile birlikte yazmaktadır.

Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda gözümüz yoktur. Ama Suriye’de bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Dün sayın Ruhani’ye de onu söyledim bizim derdimiz şu güvenlik noktasında sorunlarımızdan taviz veremeyiz bölgenin güvenliği bizim için esastır.

Suriye’de devam eden hadiseler hem insani hem de güvenlik boyutuyla ülkemizle doğrudan ilişkilidir. Suriye’nin Irak’ın Kafkasya’nın yaşadığı sıkıntılar bize de yansır.

HEM PKK HEM DE DEAŞ’I ORTADAN KALDIRACAK BİR HAREKAT TARZI İZLEYECEĞİZ

Trump’la yaptığımız görüşmede bize şunu söyledi; Buradan DEAŞ’ı temizler misiniz? dedi, temizleriz daha önce de temizledik yeter ki siz bize gerekli lojistik desteği verin. Bundan sonra da bu terör gruplarını etkisiz hale getirebilecek bir Özgür Suriye Ordusu’na ve Mehmetçiklere sahibiz. Çekilmeye başladılar, hedef bu.

Şimdi hedef diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Samimi olan Arabı Kürdü hepsi Türkiye gelsin diyorlar, Neden Türkiye’ye inanıyorlar.

Fırat’ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi.

Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump’a kaldı. Tabi bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi.

Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekat tarzı izleyeceğiz bu böyle bilinsin.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşa safasına da geçebiliriz.

Fırat'ın doğusuna harekat başlatacağımızı açıklamıştık. Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti.

Türkiye son 16 yıl her alanda başarı hikayeleriyle geçmiştir. Son 5-6 yılda maruz kaldığımız saldırılar bunu göstermektedir. Milletimiz oynanan oyunu görmüştür. Ekonomimizi bu güzel zeminde büyüterek 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

Türkiye’ye diz çöktürmek düne göre kat be kat zorlaşmıştır. Bu güzel ülkemizi hep beraber yücelteceğiz ve yükselteceğiz.

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