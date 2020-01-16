Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıncı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.

Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

2020 yılında her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek, milletimize bize verdiği destek için borcumuzu ödemeye çalışacağız.

"1451 EYLEMİN 1161'İ TAMAMLANDI"

2019'u zor ama bir o kadar da verimli olarak tamamladık. Genel tabloya baktığımızda 1451 eylemin 1161'ini tamamladığını görüyoruz. Bütçe konusundaki sıkıntılara rağmen ilk yarıda %98, ikinci yarıda ise %89 gerçekleşme oranı yakaladık. Yaklaşık 68 milyar TL bütçe kullandık.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ"

17 yılda 250 milyar TL'nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.

Geçmişteki yollarımızın halini düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 km bölünmüş yol yapılmıştı. Ondan sonrası tamamen bize ait. Bazı yerlerde 3 gidiş 3 geliş, bazı yerlerde 4 gidiş 4 geliş.

Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor.

Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı ey çevreciler.

Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km'lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.

İzmir'i Çavdarlı Limanı'na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız.

40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.

İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde üzerinde 500 bin kişinin taşındığı yere dönüştü. Deniz trafiğini engellemek mümkün değildir.

Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru.

Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.

Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak.

Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Tüm demiryollarımızda 2019'da 245 milyona yakın yolcu taşıdık.

Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8., Avrupa'da 6. sıradayız.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mart ayında test sürüşleri başlayacak.

Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı'nda 2019'da toplamda 51 milyonu aşkım yolcu trafiğe çıktı.

İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete sokmayı planlıyoruz.

Yeni uydu projelerinin üretimine başladık. Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.

Türksat 5A uydusunu 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz.

Bayındırlıkta yerleşim yerlerinin tamamını insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Amacımız 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır.

TOKİ vasıtasıyla 4 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik.

Zorunlu depozito uygulamasına bu yıl başlatıyoruz.

ENERJİ KONUSU

kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda 17 yılda Cumhuriyet tarihini kat be kat aşan başarılar yakaladık.

Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik.

Rusya'dan gelen doğalgazı Karadeniz'in altından topraklarımıza getiren ve oradan Avrupa'ya ulaştıracak olan Türk Akım'ın vanalarını açtık.

Türk Akım'ın patent hakkı Sayın Putin'e aittir.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini bitirip işbaşı yaptı.

2019 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef, ilçelerimizin tamamına ulaşmak.

Bor madenini ileri teknoloji ile işlemeye ve değerlendirmeye önem veriyoruz.

Bu yıl bor satışında 820 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Artık bunda milyarlarca doları yakalamak zorundayız.

2 tane sondaj gemimiz olduğu gibi, 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar bizim kendi malımız. Şimdi inşallah, birileri duymasın, 3.'yü almanın gayreti içindeyiz.

TARIM VE ORMAN KONUSU

Son 17 yılda tarım, orman ve hayvancılıkta da ülkemizi ilklerle tanıştırdık.

Çiftçilerimize bugüne kadar 138 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik.

Tohum üretimimiz 1 milyon tonu geçti. Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz. Ülkemizin orman varlığını artırdık.

Orman varlığımızı 2020'nin sonunda 22.9 milyon hektara ulaştıracağız.

"ET İTHALATINI 2022 YILINDA TAMAMEN SIFIRLAYACAĞIZ"

Son 17 yılda tarım, orman ve hayvancılıkta da ülkemizi ilklerle tanıştırdık.

Çiftçilerimize bugüne kadar 138 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik.

Tohum üretimimiz 1 milyon tonu geçti. Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz. Ülkemizin orman varlığını artırdık.

Orman varlığımızı 2020'nin sonunda 22.9 milyon hektara ulaştıracağız.

Bu yıl 6.6 milyar TL hayvancılık desteği vereceğiz. Bu yıl et ithalatını iyice azaltacak ve inşallah 2022 yılında tamamen sıfırlayacağız.

21 bin yaşlı vatandaşımızın günlük bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 26 bin 284 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık.

Sosyal yardımları, medeniyetimizin en önemli değeri olarak görüyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl 55 milyar TL sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdik.

Çalışma hayatımızda da önemli iyileştirmeler sağladık. İş gücümüz 33 milyonu aşmış durumda.

İş verenlerin yükünü hafifletmek için asgari ücret desteğini bu yıl da sürdüreceğiz.

Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden emeklilerin aylıklarındaki kesinti oranını kaldırdık.

Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini açacağız. 10 gençlik merkezi ve bir gençlik külliyesini gençlerimizin kullanımına sunacağız.

Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev verdik. 2019 yılını 'gönüllülük yılı' ilan ettik.

Tüm illerimizdeki gençlerimizi sivil toplum faaliyatlerine teşvik ettik.

Mavi bayrak sıralamasında, dünya sıralamasında 3. olduk.

2020 yılı sonuna kadar 10 kütüphanemiz daha hizmete girecek.

Uluslararası ölçekte ses getiren 57 müzeyi hizmete açtık.

Göbeklitepe'yi ziyarete açtık. 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan ettik.

Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2019'da yüzde 12 arttı, 51.5 milyonu buldu.

Dizi sektörümüz 2019'daki 350 milyon dolarlık ihracatla ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

"ÜLKEMİZ YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİNE GİRDİ"

Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdık.

Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk.

Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak.

2003 yılı öncesin 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması, faiz itibariyle söylüyorum, 68.7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana ortalama %10.3 olarak gerçekleşti.

Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz.

Ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı.

Birileri konuşuyor, her şey ortada. Ekonomik göstergelerin tamamı önümüzdeki dönem için olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor.

Uluslararası yatırımlarda ülkemiz oldukça iyi konumda yer almayı sürdürüyor. Doğrudan yatırımlar 217 milyar doları aşmış bulunuyor.

Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi.

Dış ticaretimiz 180.6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığımız %44.9 oranında azaldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Milli Teknoloji Hamlemize hız verdik.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrika ile üretim orada yapılacak.

Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız.

KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 2.3 milyar TL'lik destek sağladık.

Türkiye Uzay Ajansı'nı 2018 aralık ayında kurduk.

Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz.

Teknofest'i bu sene Gaziantep'te yapacağız.

SAVUNMA SANAYİİ

Savunma Sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyesine çıkardık.

800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik.

MİLGEM projesinin dördüncü gemisi Kınalıada'yı Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik.

Milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da Kınalıada korvetimize yerleştirdik.

İnsansız hava, kara, deniz araçları ve roket projeleri süratle ilerliyor. Onlar yapar da biz yapmaz mıyız? Gidiyorduk kapılarına kongre müsaade etmiyordu. Şimdi hepsi bizde var.

Şimdi Akıncı geliyor. Donanımlarıyla çok güçlü. Dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri olduk.