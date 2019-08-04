Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştirdi

Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden birinde ve dev şehir hastanesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek, binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük projelerinden olan İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla tamamlanan, 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

İlk olarak İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin açılışı gerçekleştirilirken, hemen ardından Bursa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağladığı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyol projesinin ve dev hastane projesinin öneminden ve özelliklerinden bahsederken, ekonomiye yapılan saldırılardan da bahsetti, 'Faizler daha da inecek, enflasyon daha da düşecek' diyerek müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında operasyon sinyali de verdi ve 'Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu ABD ve Rusya ile paylaştık' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış törenindeki konuşmasından notlar;

* Bursa'yı özlemişiz. Maşallah Bursa da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oran 2014'ün üzerinde. Ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy oranını başaracağız.

* Türkiye'nin 'yap-işlet-devret' projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın. Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ölülerimizi rehin aldılar bunun döneminde.

BUGÜN TARİH YAZIYORUZ

* Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

* Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara'ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye... Dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat... Dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. Güzergahtaki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa ve İzmir aynı zamanda en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor. HER BAKIMDAN KAZANÇLI VE KÂRLI

* 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakın zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

6.100'DEN ALDIĞIMIZ BÖLÜNMÜŞ YOLU, 26 BİN 764 KİLOMETREYE ÇIKARDIK

* İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali Yıldırım kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim? Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6.100'den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel uzunluğunu 50 km'den 473 km'ye ulaştırdık. Mal ve can güvenliğinde önemli adımlar atmış olduk. Vatandaşlarımızın kaza riskini minimize ettik.

18 KARAYOLUNU 2 YILDA BİTİRECEĞİZ

* Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın.

* Trafik kazalarının azaltılması için önemli adımlar attık. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın.

* Her vilayette olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımı devam ediyor. 2 yıla kadar bitiyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı treninin biraz geciktiğini biliyorum. Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız. 44,846 YATAK KAPASİTELİ 31 SAĞLIK TESİSİNİ MİLLETİMİZE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

* Bursa'da bugün açacağımız 1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. 1 aydır hasta kabulü yapan hastanemiz 1-2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, televizyonu ile otel standardında hizmet veriyor. Raylı sistemi 5,5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13,417'ye, hastane sayısını ise 10'a çıkarmış olduk. 44,846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Sadece Bursa'ya 68 sağlık tesisi kazandırdık. Osmangazi- Çekirge Devlet Hastanesi ile 7 sağlık tesisimize devam ediyoruz. Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir.

BİZ KENDİ CEBİMİZDEN PARA VERMİYORUZ

* Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor.

YAPTIĞIMIZ DIŞ ZİYARETLERDE 'BU YOLLARI NASIL YAPIYORSUNUZ' DİYORLAR

* İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz yapmadık. Bu sistemle yaptık. Katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda siz bunu nasıl yaptınız, bu hastaneleri nasıl yaptırıyorsunuz? Bunu bize anlatın... Türkiye bunu anlattı anlatıyor. Türkiye en başarılı şekilde uygulayan ülkedir. Ne harcanan değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemiyoruz. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metrekare, yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl. 25 yıl burayı işletecekler biz de belli bir bedeli alacağız.

CHP GENEL BAŞKANI GÖREMİYOR DİYE BU MODELİ YOK SAYAMAYIZ

* Hastanemizde 356 hekim, binin üzerinde yardımcı sağlık personeli görev yapacak. Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapması uzun sürecek işler için özel sektörle bunu sunuyor olmamızdır. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya randevu vermiyorlar mıydı? Şimdi öyle mi? Kamuya bu eserlerin devri yapıldığında herkes için iyi bir tabloyla karşı karşıya kalınacak. Önüne 3 koyun verseniz, akşama 2'sini kaybedecek kişiye bu incelikleri anlatmak zor. CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına katkısını yok sayamayız. Bu modeli tüm dünyada anlattık. Herkes tarafından beğenildiğini gördük. CHP Genel Başkanı bizim anlattığımızdan memnun değilse, dünyadan öğrenir. Ya da Ankara Bilkent'teki şehir hastanesine uğrasın.

* Bursa vakıf şehridir. Dünyaya en büyük katkılarımızdan birinin yaşayan örneğidir. Aşkın bu kadar somutlaştığı pek az yer vardır. Türkiye'nin her alanda yepyeni bir yola hazırlandığı süreçte gücümüze güç katıyor. Ülkemizi tökezletmek için çalışanların tüm güçlerin üzerimize yüklendiği dönemden geçiyoruz. Böyle dönemde hep birlikte Türkiye olmak her zamankinden daha önemli. Ne diyoruz 'Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet' Geçtiğimiz 17 yılda yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin egemenliğini kullanabilen bir ülke haline getirdik. KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ BAŞLATTIĞI SAATLERDE AÇIKLAMALARIYLA DARBECİLERİN YANINDA OLUYORDU

* Milli gelir biz gelirken 236 milyar dolardı. Biz bu rakamı 950 milyar dolara kadar çıkardık. 2013'ten sonra ne oldu da yükseliş durdu. Kurdaki oynaklık yüzünden kağıt üzerinde de olsa geriledi. Bu ülkedeki herkes 2013 sonrası ne olduğunu iyi bilir. CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi anlamıyor. Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. 23.15 bu zat havalimanında tank korumasında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemizin birliğine saldırdığında 'arkadaşlar' diye sesleniyordu. Hiçbir zaman halkımızın yanında olmadı. 'Oteller o akşam müşteri almıyor' diyordu. Uzunca bir süre 'tiyatro, mizansen' diyerek darbecileri korudu.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ

* Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, 'Afrin'e girmeyin' diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.

FAİZLER DAHA DA İNECEK, ENFLASYON DA DÜŞECEK

* Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013'ten bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz . Pençe 1'i, Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar. İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın. Suriye'den Doğu Akdeniz'e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye'ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.

Açılışı gerçekleştirilen projeler hakkında;

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi kapsamında 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale edilebilecek. Toplamda 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak.

Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor. GEÇİŞ SÜRESİ 3,5 SAATE İNİYOR

Bugüne kadar projede bazı kesimler trafiğe açılmıştı, geçtiğimiz yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılmıştı. Önümüzdeki günlerde ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açılıyor.

1 yıl erken tamamlanan İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk 404 kilometre. Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi. Mevcut yol, bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi.

İstanbul-İzmir arasındaki yol 8,5 saatte katedilebiliyordu. Yani ortalama trafiğin hızı 40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. Yeni yapılan bu yol, 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında, uygun işletim şartlarında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak. Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak ve bu güzergahta özellikle sanayi mamüllerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlayacak. BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Proje için bugüne kadar (projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından) 7 milyar dolar harcama yapıldı. 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Bugüne kadar burada çalışılan süre içinde şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı buldu. Proje tamamlandığında, yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın kişi istihdam edilecek.

2010 yılında başlanan projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, 2016'da hizmete alındı. Köprüyle İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre yani 1,5 saat kısaldı.