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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.11.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

* Burgazada korvetimiz bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. MİLGEM Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Burgazda korvetimiz ülkemize, milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.  Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş açıklamalar

Aydınreis'e kaynak yapılırken

* Türkiye daha önceden elindeki filoyu bile yurtdışında yaptırırken bu başarının önemi anlaşılacaktır. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan Heybeliada'yı Preveze deniz savaşının yıl dönümünde denize indirerek anlamlı bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı. Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. 

* Ankara'da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. Dost ve kardeş devletlerden başlayarak, dünyadaki pek çok ülkelerin ilgi alanına bizim çalışmalarımız giriyor. Daha 3 hafta önce Pakistan'a teslimi yapılan denizde ikmal gemisi de gurur verici çalışmalardan biridir. İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımız hem de ihracat konusunda daha iyi noktalara ulaşacağız. 

* Savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer noktalarda da o kadar ileri gideceğimiz açıktır. Bu alanı önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır. KOBİ'lerimiz esnek ve dinamik yapılarıyla en önemli gücümüzdür. Yerlileşme hedeflerimizi KOBİ'lerimizle hayata geçiriyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş açıklamalar

* Savunma sanayimizin bir katkısı da beşeri bütçemizi güçlendiriyor olmasıdır. Özellikle genç mühendislerimiz için gerçekten çok çok geniş bir alan inşa ediyoruz. Beşeri sermayemizi önümüzdeki yıllarda daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayi olunca tüm sektörler için kalkınma kaçınılmaz hale geliyor. Askerlerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum. 

* 1000 yıldır gözlerini kırpmayan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Karada, denizde havada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Burgazada korvetimizin ülkemize, ordumuza, tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. MİLGEM projesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  

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