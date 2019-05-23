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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.05.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda flaş açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünya nüfusunun hızla arttığı bir süreçte istihdam meselesi giderek daha da karmaşık bir hal alıyor.

İNSANI MERKEZE ALMAYAN HİÇBİR YAKLAŞIMIN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK

Biz insanı yaşat ki devlet yaşasını baz aldık. Bu hareket tarzı en çok da çalışma hayatı için önemlidir. Büyümek önemlidir ancak insana faydası varsa önemlidir. Katkıda bulunduğu anda kıymetlidir. Zenginlik önemlidir. Tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

DÜNYADA FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMİN ÖNÜNE GEÇMESİ KAYGI VERİCİDİR

Üretim onunla gelen istihdam hem gerçek hem de çok yönlü faydaya sahiptir. Üretimin asıl katma değerinin fiziki imalattan zihni tasarıma kaydığını görüyor ve biliyoruz.

Fiziki ve zihni üretimin birlikte yürümesiyle çok daha büyük güce ulaşacağız. Ne tarım, inşaat ne de hizmetler sektörünü ihmal etmiyoruz. Her alanda ön sıralarda yer almak için çaba gösteriyoruz.

Dünyanın her önemli 5 inşaat firmasından birinin ülkemizden çıktığını görüyoruz. Avrupa’da tarımda ilk sırada dünyada 5’inci sıradayız.

Bunların hepsi zenginliğin artması demek. İstihdamda 10 yılda 9 milyonluk artış sağlandıysa bundandır.

EKONOMİK SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tarımda yerimiz daha da güçlenecek. Adil çalışmanın inşasını birlikte yapacağız. Elbette rızkı veren Allah’tır. Ancak işverenlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Girişimcilerimizi destekleyeceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz

82 milyon vatandaşıyla Türkiye bir bütündür. Her kim şu veya bu sebeple ülkesine karşı bir işe kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim bir katkıda bulunursa 82 milyona fayda sağlamıştır. Siyasette ticarette yapsak meseleye böyle bakmak zorundayız. Aramızdaki farklılıkları husumete dönüştürmemeliyiz.

İETT’de hayatın çok farklı alanlarında dayanışma ve rekabeti tecrübe etme imkanı buldum. Yeri geldi işçi, yeri geldi işveren oldum. Masanın neresinde olursam olayım hakka önem verdim. Ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir.

Bir fabrikada patron işçiler aynı sırada duruyor, camide aynı safta duruyorsa orada sınıf ayrımı olmaz olamaz. Paranın çokluğu azlığı başkadır, gayret, nasip vardır. Asıl mesele hayatı paraya göre tasvip etmemektir.

Asıl mesele helalinden kazanarak kendinin ve ailenin geçimini sağlamaktır. Rabbim çalışma hayatında esenlik huzur versin.

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