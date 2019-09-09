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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programı”nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insan yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Dün bunları söylediğimiz için bize saldıranlar bu sistemi konuşuyor ve uyguluyor. Türkiye'nin bu konuda geride kaldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem kararlı adımlar atacağız. 

* Dünyada gelir ve servet dağılımı bozulurken bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır. Geleceğin dünyasına faize dayalı bir sistemin yerini katılımcılığın aldığı yeni, bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız.

* 17-25 Aralık darbe girişiminin hedefinde ekonomimizin omurgasını oluşturan projeler de vardı. Geçtiğimiz ağustos ayında doğrudan ekonomimize saldırı vardı. Küresel ekonomide yeniden yapılanma eğilimini kendi ekonomimiz için fırsat olarak görüyoruz. Sistemin 2008 krizinde sürdürülemez olduğu görülmüştü. 

* Bugün dünyayı yeni ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda. Pek çok ülke ekonomik mimari ortaya koymak için yoğun çaba içinde. Türkiye büyük finans dönüşümünün seyircisi değil aktörü olacağını dünyaya gösterdi. İstanbul Finans Merkezi ile dünyada önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. 2020'de hayata geçecek. Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimizi reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı. 

* Üreten istihdam eden ihracat ve yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Çözümü kazandığı topraklarda arayan reel sektör mensuplarına teşekkür ediyorum. Her kriz fırsattır, bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz. Katılım bankacılığına karşı çıktım böyle bir kavram olmaz. Faizsiz sistemse şimdi söylüyoruz. Katılım Finans Sistemi... Birbirinden ters... Birisi sömürüyü ifade ediyor. Reel sektöre gereken destek verilmeli. Kimle? Katılım finans sistemi ile. Yeni Ekonomi Programımızda bir dizi programı hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasasının payını artırılmasına yönelik olarak. 

* KOBİ'lere yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Doğrudan finansa erişim için sistem için ağırlığının artmasını bekliyoruz. Katılım finansı varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...

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