Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bozdoğan Füzesi envantere girecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı:
Tarih yazmaya devam ediyoruz! 🇹🇷— Mustafa Varank (@varank) November 26, 2019
Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, @SageTubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. 🚀#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YBOsZvUk9g
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