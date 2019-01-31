Cep telefonlarında taksit süresi uzatıldı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Cep telefonu taksit süresine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben önemli açıklamada bulundu.
Akben, 3500 liranın üzerindeki telefonlarda kredi taksit süresinin Nisan ayına kadar uzatıldığını söyledi.
Nisan’a kadar telefonlar 12 ay taksitle alınabilecek. Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019’da taksit imkanı sona eriyordu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle