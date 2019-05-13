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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Son dakika... Cari açık geriledi

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Son dakika... Cari açık geriledi

Cari işlemler hesabı, martta 589 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, martta 2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken oldu.

Geçen yılın mart ayını 573 milyon doları açıkla kapatan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2019'un aynı ayında 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, martta geçen yılın aynı ayına göre 113 milyon dolar artarak 1 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 55 milyon dolar artarak 1 milyar 43 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, martta geçen yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1 milyar 76 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler de 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, şubat ayı cari açık verisi 718 milyon dolardan 733 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise martta cari işlemler dengesinin 900 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

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