Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı
Son dakika... Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini duyurdu.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 azaldı.
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri 3,4 arttı, sanayi sektörü 2,7 ve inşaat sektörü 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri 0,3 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 1,2 arttı.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 1,1 azaldı
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu 22,8 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı 8,1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise 16,9 azaldı
Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak 8,1 artarken ithalatı ise 16,9 azaldı.
İşgücü ödemeleri 21,1 arttı
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 21,1, net işletme artığı/karma gelir 9,9 arttı.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 37,1 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde 35,6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde 37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 47,2'den 44,6'ya düştü.
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