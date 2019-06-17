Son dakika... Bütçe dengesi açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bütçe dengesi açıklandı
GeriEkonomi Son dakika... Bütçe dengesi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
17.06.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Son dakika... Bütçe dengesi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bütçe dengesi açıklandı

Son dakika... Bütçe dengesi mayıs ayında 12.1 milyar lira, ocak mayıs döneminde 66.5 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.Buna göre, bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilen bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi. 2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL oldu

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66,5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken söz konusu dönemde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY yeni uçaklarla sefer sayılarını artırıyor
Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı
Araç kiralayanlara çok önemli uyarı! O belgeye dikkat, fazla ödeme yapmayın