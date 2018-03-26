Benzin alacaklar dikkat! Bu gece zam geliyor
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan 15 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. fiyatlar gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artacak
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
Benzin fiyatlarına en son zam 20 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 15 kuruş artmıştı. Zamla birlikte Hakkari'de benzinin litre fiyatı tarihte ilk kez 6 liranın üzerini görmüştü. İstanbul'da ise fiyatlar 5.81 liraya yükselmişti.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.93 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatların 6 lirayı aşması bekleniyor.
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