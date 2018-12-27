Son dakika... Bu düzenleme milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Bu düzenleme milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

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Son dakika... Bu düzenleme milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

Tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır yeniden belirlendi. Parasal üst sınır yüzde 23,73 ile 8 bin 480 TL oldu.

TÜKETİCİ Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye göre, parasal sınırlar yüzde 23,73 arttırıldı. Buna göre, 5 bin 650 TL’ye olan anlaşmazlıklarda İlçe Hakem Heyeti, 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TL arasındaki anlaşmazlıklarda ise İl Hakem Heyetine başvurulacak. 8 bin 480 TL’nin üstündeki çekişmeler için ise Tüketici Mahkemesine başvurulabilecek.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketiciler, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki hakem heyetine de, satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine de başvurubilir. Örneğin İstanbul’da yaşıyorsunuz ve Antalya’ya tatile gittiniz.

Antalya’da otel ile ilgili yaşadığınız sorun ile ilgili ister İstanbul’da, ister Antalya’da girişimde bulunabilirsiniz. Öte yandan, yaşanan soruna ilişkin başvuruyu internet üzerinden de yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda şöyle bir sorun var. Yalnızca, ikametgahınızın olduğu yerdeki hakem heyetine başvuru ile sizi sınırlandırıyor. Ancak bunun değişmesinde yarar var” dedi.

 

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