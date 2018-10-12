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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA
12.10.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Brunson kararına doların tepkisi böyle oldu

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
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Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
Son dakika... Brunson kararına doların tepkisi böyle oldu

Dolar fiyatları, ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL’nin üzerinde hareket ederken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL’ye kadar geriledi, sonrasında mahkemenin karar vermesiyle beraber kur dalgalandı. Dolar şu dakikalarda 5.96 TL’de bulunuyor.

DOLAR kuru kritik ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL seviyesinin üzerinde bulunurken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL'ye kadar gerileyerek 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Mahkemenin karar vermesiyle birlikte ise dolar dalgalı bir seyir izlerken, saat 16.49 itibarıyla 5.9690 TL seviyesinde hareket etti. 6.7527 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8804 TL seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.03 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.80 seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.29 yükselişle 94.98 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1548 seviyelerinde...

TÜRK LİRASI İÇİN OLUMLU
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Beklenen dava sonuçlandı. ABD’li rahip Brunson serbest bırakılarak, ABD ve Türkiye arasındaki bu belirsizlikte sona ermiş oldu. Bu durumun iç piyasa açısından olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü dava öncesinde de dolar kuru bu hafta içerisinde davaya yönelik iyimser senaryoyu fiyatlayarak 6.00 TL seviyesinin altına doğru fiyat hareketi oluşturmaya başladığı için davanın sonuçlanmasının ardından kurda yukarı yönde verilen tepkinin teknik olarak bir realizasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "TL üzerinde dava baskısının kalkması bundan sonraki süreç açısından olumlu. Bundan sonraki süreçte ABD tarafından yapılacak açıklamaların kurdaki hareketin kalıcı olup olmayacağı açısından önemli olabilir. Ayrıca, kur üzerinde enflasyon ve makro ekonomik beklentilerin daha fazla fiyatlanmaya devam etmesini bekliyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça dolar kuru için geri çekilmelerin kademeli bir şekilde sürmesini bekleyebiliriz. Teknik olarak, 5.60-5.70 TL seviyelerini kur açısından destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu destek noktalarının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe kurda geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bu noktada global piyasaların seyri de kur üzerinde belirleyici olabilir."

RAHİP BRUNSON İÇİN KARAR AÇIKLANDI
PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

 

 

 

Sabit Kur ve Dalgalı Kur İncelemesi

Sabit Kur ve Dalgalı Kur İncelemesiEkonomistler Platformu’ndan Berna Dinç, bu videoda son dönemde sıkça tartışma konusu olan dalgalı kurdan sabit kura geçişin ne olduğunu ikisi arasındaki farkları anlatıyor.
daha fazla video için
Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
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